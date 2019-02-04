В Турции обвалилась крыша кафе, есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На востоке Турции от большого количества снега обвалилась крыша одного из кафе. Под завалами погиб один человек, ещё семеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкий новостной телеканал NTV.
"Инцидент произошёл в 14:30 в провинции Битлис. Терасса на крыше кафе обвалилась из-за снега. Под завалами оказалось 8 человек. Тело одного человека достали из-под завалов", - говорится в сообщении.
Семеро раненых доставили в больницу каретими скорой помощи.
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