У Туреччині обвалився дах кафе, є загиблий і постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На сході Туреччини від великої кількості снігу обвалився дах одного з кафе. Під завалами загинула одна людина, ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецький телеканал NTV.
"Інцидент стався о 14:30 в провінції Бітліс. Терасса на даху кафе обвалилася через сніг. Під завалами опинилося 8 осіб. Тіло однієї людини дістали з-під завалів", - йдеться в повідомленні.
Семеро поранених доставили в лікарню каретою швидкої допомоги.
Як повідомляв УНН, в Алеппо обвалився житловий будинок, загинули 11 людей.