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У Туреччині обвалився дах кафе, є загиблий і постраждалі

У Туреччині обвалився дах кафе, є загиблий і постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. На сході Туреччини від великої кількості снігу обвалився дах одного з кафе. Під завалами загинула одна людина, ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецький телеканал NTV.

"Інцидент стався о 14:30 в провінції Бітліс. Терасса на даху кафе обвалилася через сніг. Під завалами опинилося 8 осіб. Тіло однієї людини дістали з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

Семеро поранених доставили в лікарню каретою швидкої допомоги.

Як повідомляв УНН, в Алеппо обвалився житловий будинок, загинули 11 людей.

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