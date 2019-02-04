У Туреччині обвалився дах кафе, є загиблий і постраждалі

КИЇВ. 4 лютого. УНН. На сході Туреччини від великої кількості снігу обвалився дах одного з кафе. Під завалами загинула одна людина, ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецький телеканал NTV.