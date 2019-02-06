У Стамбулі обвалилась шестиповерхова будівля
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В одному з районів Стамбула обвалився шестиповерховий будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецький телеканал NTV.
Сьогодні в стамбульському Малтепе після вибуху обвалився шестиповерховий будинок. Під завалами опинилися люди. На місце прибувають рятувальники та карети швидкої допомоги. Рятувальні команди розшукують кількох людей, які, як вважають, виявилися в пастці під уламками.
Про жертви поки не повідомляється.
Як повідомляв УНН, в Туреччині обвалився дах кафе, загинула одна людина.