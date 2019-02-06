У Стамбулі обвалилась шестиповерхова будівля

Сьогодні в стамбульському Малтепе після вибуху обвалився шестиповерховий будинок. Під завалами опинилися люди. На місце прибувають рятувальники та карети швидкої допомоги. Рятувальні команди розшукують кількох людей, які, як вважають, виявилися в пастці під уламками.

Про жертви поки не повідомляється.

Як повідомляв УНН, в Туреччині обвалився дах кафе, загинула одна людина.