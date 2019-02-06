В сети появилось видео обрушения многоэтажки в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В сети интернет опубликовали видео, на котором видно момент обрушения здания в Стамбуле. Соответствующая запись с камер наблюдения опубликовал телеканал PressTV на своей странице в Twitter, передает УНН.
На видеоматериале можно наблюдать за тем, как здание внезапно начинает разрушаться и сыпаться на землю, создавая тем самым столб пыли. За мгновение до обрушения мимо здания спокойно проходят люди.
Как сообщал УНН, в одном из районов Стамбула обвалилась многоэтажка.
Сообщалось, что в результате обрушения здания в одном из районов Стамбула (Турция) погиб минимум один человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Алеппо обрушился жилой дом, погибли 11 человек
CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped.#Turkey pic.twitter.com/68zZtxn6cY— Press TV (@PressTV) 6 лютого 2019 р.