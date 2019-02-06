В мережі з'явилось відео обвалення багатоповерхівки в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В мережі інтернет опублікували відео, на якому видно момент обвалення будівлі в Стамбулі. Відповідний запис з камер спостереження опублікував телеканал PressTV на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
На відеоматеріалі можна спостерігати за тим, як будівля раптово починає руйнуватися та сипатись на землю, створюючи тим самим стовп пилу. За мить до обвалення навколо будівлі спокійно ходять люди.
Як повідомляв УНН, в одному з районів Стамбула обвалилася багатоповерхівка.
Повідомлялось, що в результаті обвалення будівлі в одному з районів Стамбула (Туреччина) загинула щонайменше одна людина.
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CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped.#Turkey pic.twitter.com/68zZtxn6cY— Press TV (@PressTV) 6 лютого 2019 р.