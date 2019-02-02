В Алеппо обрушился жилой дом, погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В сирийском городе Алеппо обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SANA.
"Погибло 11 человек, одного человек удалось спасти в результате обвала жилого дома в Алеппо", - говорится в сообщении
Как сообщал УНН, взрыв в одном из подъездов многоэтажного дома в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря 2018 года. Он практически уничтожил один из подъездов и значительно повредил еще два. Под руинами после нескольких дней поисков обнаружили тела 39 человек.
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Позже был опубликован полный список погибших в катастрофе.