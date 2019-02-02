У Алеппо обвалився житловий будинок, загинуло 11 осіб

"Загинуло 11 осіб, одну особу вдалося врятувати в результаті обвалу житлового будинку в Алеппо", - сказано у повідомлені



Як повідомляв УНН, вибух в одному з під’їздів багатоповерхового будинку в Магнітогорську стався рано-вранці 31 грудня 2018 року. Він практично знищив один із під’їздів і значно пошкодив іще два. Під руїнами після кількох днів пошуків виявили тіла 39 людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада відмовила в компенсації сестрі одній з жертв обвалення в Магнітогорську

Пізніше був опублікований повний список загиблих в катастрофі.