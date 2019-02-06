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При обваленні будинку в Стамбулі загинула щонайменше одна людина

При обваленні будинку в Стамбулі загинула щонайменше одна людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. В результаті обвалення будівлі в одному з районів Стамбула (Туреччина) загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецький телеканал NTV.

Раніше повідомлялося, що будівля, яка обрушилась була шестиповерховою. Уточнюється, що обрушена будівля має вісім поверхів.

За даними телеканалу, в даний час ведуться роботи з порятунку чотирьох осіб, є один загиблий.

Відзначається, що деякі очевидці перед обваленням будинку чули звук, схожий на вибух.

Як повідомляв УНН, в одному з районів Стамбула обвалилася будівля.

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