При обваленні будинку в Стамбулі загинула щонайменше одна людина

Раніше повідомлялося, що будівля, яка обрушилась була шестиповерховою. Уточнюється, що обрушена будівля має вісім поверхів.



За даними телеканалу, в даний час ведуться роботи з порятунку чотирьох осіб, є один загиблий.



Відзначається, що деякі очевидці перед обваленням будинку чули звук, схожий на вибух.



Як повідомляв УНН, в одному з районів Стамбула обвалилася будівля.



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