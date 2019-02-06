При обрушении дома в Стамбуле погиб по меньшей мере один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В результате обрушения здания в одном из районов Стамбула (Турция) погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкий новостной телеканал NTV.
Ранее сообщалось, что обрушившееся здание было шестиэтажным. Уточняется, что обрушенное здание имеет восемь этажей.
По данным телеканала, в настоящее время ведутся работы по спасению четырех человек, есть один погибший.
Отмечается, что некоторые очевидцы перед обрушением дома слышали звук, похожий на взрыв.
Как сообщал УНН, в одном из районов Стамбула обрушилось здание.
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