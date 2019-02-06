При обрушении дома в Стамбуле погиб по меньшей мере один человек

Ранее сообщалось, что обрушившееся здание было шестиэтажным. Уточняется, что обрушенное здание имеет восемь этажей.



По данным телеканала, в настоящее время ведутся работы по спасению четырех человек, есть один погибший.



Отмечается, что некоторые очевидцы перед обрушением дома слышали звук, похожий на взрыв.



Как сообщал УНН, в одном из районов Стамбула обрушилось здание.



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