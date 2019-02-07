У Сан-Франциско вибухнула будівля

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Поліція Сан-Франциско (штат Каліфорнія) розпорядилася провести евакуацію з будівель, розташованих в безпосередній близькості від споруджуваного триповерхового будинку, в якому в середу стався вибух. Даних про жертви або постраждалих не надходило, повідомила влада міста, передає УНН.