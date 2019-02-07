У Сан-Франциско вибухнула будівля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Поліція Сан-Франциско (штат Каліфорнія) розпорядилася провести евакуацію з будівель, розташованих в безпосередній близькості від споруджуваного триповерхового будинку, в якому в середу стався вибух. Даних про жертви або постраждалих не надходило, повідомила влада міста, передає УНН.
Вибух, імовірно, побутового газу стався о 13:10 за часом Західного узбережжя США (23:00 за Київським часом).
“Група управління поліції Сан-Франциско знаходиться в дорозі до місця вибуху на перетині бульвару Гирі і вулиці Паркер. Управління міської поліції надає допомогу з регулюванням наземного транспорту і евакуацією людей з найближчих будинків”, — уточнила поліція в своєму Twitter.
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За даними пожежної служби Сан-Франциско, “п’ятеро будівельників, які числилися зниклими (після інциденту), знайдені живими і здоровими”.
Як повідомляв УНН, в мережі з’явилось відео обвалення багатоповерхівки в Стамбулі.