В Сан-Франциско взорвалось здание
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Полиция Сан-Франциско (штат Калифорния) распорядилась провести эвакуацию из зданий, расположенных в непосредственной близости от строящегося трехэтажного дома, в котором в среду произошел взрыв. Данных о жертвах или пострадавших не поступало, сообщили власти города, передает УНН.
Взрыв, вероятно, бытового газа произошел в 13:10 по времени Западного побережья США (23:00 по Киеву).
"Группа управления полиции Сан-Франциско находится в пути к месту взрыва на пересечении бульвара Гири и улицы Паркер. Управление городской полиции оказывает помощь с регулировкой наземного транспорта и эвакуацией людей из ближайших домов", - уточнила полиция в своем Twitter.
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По данным пожарной службы Сан-Франциско, "пятеро строителей, которые числились пропавшими (после инцидента), найдены живыми и здоровыми".
Как сообщал УНН, в сети появилось видео обрушения многоэтажки в Стамбуле.