У Москві через загрозу вибуху евакуювали десятки тисяч людей

"У Москві "заміновані" понад 90 об'єктів, у Підмосков'ї - понад 40. Серед них школи, вищі навчальні заклади, торгові центри, бізнес-центри, управи, офісні будівлі і лікарні. Серед замінованих будівель уряд Московської області, вежа "Місто столиць", торговий центр "Водний", будівля художньо-промислової академії ім. С.Г.Строганова. На час перевірки з усіх будівель проведена евакуація близько 30 тис. осіб", - повідомляє видання.

Повідомлення про загрозу вибуху надходять не по телефону, а розсилкою по електронній пошті. Всі вони містять приблизно однаковий текст, листи прийшли безпосередньо на об'єкти. У перевірках задіяні всі оперативні служби.

Як повідомляв УНН, у Росії були евакуйовані чотири лікарні через повідомлення про мінування.