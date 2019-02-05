В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали десятки тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Более 100 зданий, в числе которых ВУЗы, школы, торговые центры, проверяют в Москве и Подмосковье в России после поступивших анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, передаёт УНН.
"В Москве "заминированы" свыше 90 объектов, в Подмосковье - свыше 40. В их числе школы, высшие учебные заведения, торговые центры, бизнес-центры, управы, офисные здания и больницы. Среди заминированных здание правительства Московской области, башня "Город столиц", торговый центр "Водный", здание художественно-промышленной академии им. С.Г.Строганова. На время проверки из всех зданий проведена эвакуация около 30 тыс. человек", - сообщает издание.
Сообщения об угрозе взрыва поступают не по телефону, а рассылкой по электронной почте. Все они содержат примерно одинаковый текст, письма пришли непосредственно на объекты. В проверках задействованы все оперативные службы.
Как сообщал УНН, в России эвакуированы четыре больницы из-за сообщений о минировании.