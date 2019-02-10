Обрушение дома в Стамбуле: число жертв возросло до 21
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Количество погибших в результате обрушения дома в турецком Стамбуле возросло до 21 человека. Об этом глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил на пресс-конференции в субботу, передает УНН.
Еще 14 человек получили ранения, семеро пострадавших находятся в реанимации.
Ранее сообщалось о 18 погибших.
По словам министра, в момент обрушения в здании находилось 35 жильцов. Ранее власти заявили, что в доме проживали 43 человека. До сих пор непонятно, остаются ли еще жильцы под завалами, однако поисковая операция продолжается, добавил Сойлу.
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Турции предстоит понять из того, что произошло "большое количество уроков", отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, прибыв на место происшествия.
По его словам, трагедия произошла из-за того, что "здание было возведено незаконно, просто ради заработка денег".
Во всех домах в окрестностях пройдет проведена проверка. Позже турецкий министр экологии и градостроительства Мурат Курум сообщил, что жителей десяти домов по соседству с обвалившимся домом эвакуировали.
Напомним, многоэтажное здание в стамбульском районе Картал рухнула в среду по неизвестным причинам с 35 жителями внутри. В субботу 9 членов семьи Алемдар, погибших при обрушении здания, были похоронены на кладбище в районе Пендик.