Кількість жертв обвалення будинку у Стамбулі зросла до 18
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в турецькому Стамбулі зросла до 18 людей. Про це повідомив у суботу міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, передає УНН з посиланням на Anadolu.
"Ми знайшли ще одне тіло", - сказав Сойлу.
Раніше у той же день міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що 13 поранених перебувають у лікарні, у тому числі двоє в тяжкому стані.
Багатоповерхова будівля у стамбульському районі Картал завалилася у середу з невідомих причин з 30 жителями всередині.
У суботу 9 членів сім'ї Алемдар, які загинули під час обвалення будівлі, були поховані на кладовищі в районі Пендік.