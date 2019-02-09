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22 березня, 17:51 • 113027 перегляди

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22 березня, 16:18 • 183569 перегляди

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Кількість жертв обвалення будинку у Стамбулі зросла до 18

Кількість жертв обвалення будинку у Стамбулі зросла до 18

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в турецькому Стамбулі зросла до 18 людей. Про це повідомив у суботу міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, передає УНН з посиланням на Anadolu.

"Ми знайшли ще одне тіло", - сказав Сойлу.

Раніше у той же день міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що 13 поранених перебувають у лікарні, у тому числі двоє в тяжкому стані.

Багатоповерхова будівля у стамбульському районі Картал завалилася у середу з невідомих причин з 30 жителями всередині.

У суботу 9 членів сім'ї Алемдар, які загинули під час обвалення будівлі, були поховані на кладовищі в районі Пендік.

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