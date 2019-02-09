Кількість жертв обвалення будинку у Стамбулі зросла до 18

"Ми знайшли ще одне тіло", - сказав Сойлу.

Раніше у той же день міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що 13 поранених перебувають у лікарні, у тому числі двоє в тяжкому стані.

Багатоповерхова будівля у стамбульському районі Картал завалилася у середу з невідомих причин з 30 жителями всередині.

У суботу 9 членів сім'ї Алемдар, які загинули під час обвалення будівлі, були поховані на кладовищі в районі Пендік.