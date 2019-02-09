Число жертв обрушения дома в Стамбуле возросло до 18
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Количество погибших в результате обрушения дома в турецком Стамбуле возросло до 18 человек. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Мы нашли еще одно тело", - сказал Сойлу.
Ранее в тот же день министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что 13 раненых находятся в больнице, в том числе двое в тяжелом состоянии.
Многоэтажное здание в стамбульском районе Картал рухнуло в среду по неизвестным причинам с 30 жителями внутри.
В субботу 9 членов семьи Алемдар, погибших при обрушении здания, были похоронены на кладбище в районе Пендик.