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На Шри-Ланке террористы устроили несколько взрывов, чтобы избежать ареста - СМИ

На Шри-Ланке террористы устроили несколько взрывов, чтобы избежать ареста - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8939 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В ходе операции, которую проводили силы правопорядка в городе Саммантураи, что на востоке Шри-Ланки, террористы устроили несколько взрывов, чтобы избежать ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ланкийский новостной портал Ada Derana, согласно информации которого, в этом районе полицейские подразделения захватили подпольную фабрику по производству взрывчатки.

По информации военнослужащих, между правоохранителями и боевиками произошла перестрелка, указывает интернет-издание. Полиция обнаружила униформу и флаги, имеющих отношение к террористической группировке "Исламское государство", 150 патронов со взрывчатым веществом Гелигнит, 100 тыс. металлических шариков, беспилотные летательные аппараты и по крайней мере один пояс со взрывчаткой.

В Саммантураи и соседних городах Калмунай и Чавалакаде введен строгий комендантский час до особого распоряжения.

Правоохранители продолжают поиск террористов. Президент Шри-Ланки заявил в пятницу, что правоохранительные органы страны подозревают около 140 граждан в связях с ИГ.

"Около 70 (человек) задержаны на данный момент. Есть информация, что всего на Шри-Ланке примерно 130-140 подозреваемых (членов) ИГ", - цитирует президента портал Newsfirst.

По данным портала, занятия в школах и университетах Шри-Ланки отменены до 6 мая. Такое решение было принято в пятницу на заседании Совета национальной безопасности, которое прошло под председательством президента.

Школы в стране были закрыты на каникулы до 22 апреля, однако после серии взрывов, произошедших в Коломбо и других городах, каникулы были продлены до 28 апреля.

Совет безопасности также обратился к гражданам с просьбой воздержаться от торжеств по случаю предстоящего празднику 1 мая из текущей ситуации в стране.

Напомним, 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, состоялись в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанными на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, которые посещали пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

Как сообщал УНН, "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

Напомним, в Шри-Ланке арестовали 70 подозреваемых в терактах.

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