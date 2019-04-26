На Шрі-Ланці терористи влаштували кілька вибухів, щоб уникнути арешту - ЗМІ

За інформацією військовослужбовців, між правоохоронцями і бойовиками сталася стрілянина, вказує інтернет-видання. Поліція виявила уніформу і прапори, що мають відношення до терористичного угруповання “Ісламська держава”, 150 патронів з вибуховою речовиною гелігнітом, 100 тис. металевих кульок, безпілотні літальні апарати і принаймні один пояс з вибухівкою.

У Саммантураі і сусідніх містах Калмунай і Чавалакаде введений строга комендантська година до особливого розпорядження.

Правоохоронці продовжують пошук терористів. Президент Шрі-Ланки заявив в п’ятницю, що правоохоронні органи країни підозрюють близько 140 громадян в зв’язках з ІД.

“Близько 70 (осіб) затримані на цей момент. Є інформація, що всього на Шрі-Ланці приблизно 130-140 підозрюваних (членів) ІД”, — цитує президента портал Newsfirst.

За даними порталу, заняття в школах і університетах Шрі-Ланки скасовані до 6 травня. Таке рішення було прийнято в п’ятницю на засіданні Ради національної безпеки, яке пройшло під головуванням президента.

Школи в країні були закриті на канікули до 22 квітня, проте після серії вибухів, що сталися в Коломбо і інших містах, канікули були продовжені до 28 квітня.

Рада безпеки також звернувся до громадян з проханням утриматися від урочистостей з нагоди майбутнього свята 1 травня через поточну ситуацію в країні.

Нагадаємо, 24 квітня в Шрі-Ланці сталося три контрольованих вибухи.

Вісім вибухів, по три з яких — у церквах і фешенебельних готелях, відбулися в католицький Великдень, 21 квітня, в Шрі-Ланці, деякі з них, за словами чиновників, були атаками терористів-смертників, розрахованими на те, щоб була максимальна кількість жертв серед віруючих, які відвідували великодні богослужіння. Загинули щонайменше 259 осіб.

Як повідомляв УНН, “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за вибухи в Шрі-Ланці.

Нагадаємо, в Шрі-Ланці заарештували 70 підозрюваних у терактах.