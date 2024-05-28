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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На севере Николаевской и Херсонской областей зафиксирована активность вражеских БпЛА

На севере Николаевской и Херсонской областей зафиксирована активность вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 20:02  •  4876 просмотра

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах, в частности, группы беспилотников движутся на северо-запад в северной части Николаевской области и из Херсонской области в направлении Николаевской области.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о движении вражеских БпЛА в нескольких областях, передает УНН.

Несколько групп БпЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный.Группа БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину

- Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
nikolaevНиколаев
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