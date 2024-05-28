На севере Николаевской и Херсонской областей зафиксирована активность вражеских БпЛА

Осталось 20%: в Харькове до сих пор продолжается разбор завалов уничтоженного россией "Эпицентра"

В Харькове спасатели все еще разбирают завалы атакованного россией гипермаркета, осталось 20%. Также до сих пор продолжаются работы по идентификации жертв - их родные уже сдали ДНК.