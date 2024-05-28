На півночі Миколаївської та Херсонської областей зафіксовано активність ворожих БпЛА
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України інформують про активність ворожих БпЛА в декількох регіонах, зокрема, групи безпілотників рухаються на північний захід у північній частині Миколаївської області та з Херсонської області в напрямку Миколаївської області.
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про рух ворожих БпЛА в декількох областях, передає УНН.
Декілька груп БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс північно-західний.Група БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину