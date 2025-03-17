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На севере Франции поезд сбил армейский автомобиль: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 15074 просмотра

В Байель-Сир-Бертуль региональный поезд столкнулся с военным автомобилем, перевозившим солдат операции "Сентинель". Двое военных погибли, один в тяжелом состоянии, а также пострадала пассажирка поезда.

На севере Франции поезд сбил армейский автомобиль: есть погибшие и раненые

Во Франции региональный поезд столкнулся с армейским автомобилем, перевозившим военных с операции "Сентинель", двое военных погибли, один в тяжелом состоянии, а также пострадала пассажирка поезда, сообщает La Voix du Nord, пишет УНН.

Детали

Ужасная авария произошла в этот понедельник утром в Байель-Сир-Бертуль, вблизи Арраса, на севере Франции. Региональный поезд, в котором находилось около ста пассажиров, на железнодорожном переезде сбил армейский автомобиль, перевозивший солдат с операции "Сентинель" (Sentinelle).

Затем транспортное средство врезалось в фасад дома и контактную сеть. "Потери велики: двое военных погибли, третий, как сообщается, находится в очень тяжелом состоянии. В поезде 20-летняя женщина получила легкие травмы и была доставлена ​​в больницу Арраса", - пишет издание.

На месте проводятся масштабные работы по оказанию помощи.

Движение поездов в обоих направлениях перекрыто. Восстановление движения ожидается около 15:00 по местному времени.

Дополнение

В июне 2024 года на этом же железнодорожном переходе мужчина погиб, попав под поезд.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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