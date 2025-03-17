На севере Франции поезд сбил армейский автомобиль: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
В Байель-Сир-Бертуль региональный поезд столкнулся с военным автомобилем, перевозившим солдат операции "Сентинель". Двое военных погибли, один в тяжелом состоянии, а также пострадала пассажирка поезда.
Во Франции региональный поезд столкнулся с армейским автомобилем, перевозившим военных с операции "Сентинель", двое военных погибли, один в тяжелом состоянии, а также пострадала пассажирка поезда, сообщает La Voix du Nord, пишет УНН.
Детали
Ужасная авария произошла в этот понедельник утром в Байель-Сир-Бертуль, вблизи Арраса, на севере Франции. Региональный поезд, в котором находилось около ста пассажиров, на железнодорожном переезде сбил армейский автомобиль, перевозивший солдат с операции "Сентинель" (Sentinelle).
Затем транспортное средство врезалось в фасад дома и контактную сеть. "Потери велики: двое военных погибли, третий, как сообщается, находится в очень тяжелом состоянии. В поезде 20-летняя женщина получила легкие травмы и была доставлена в больницу Арраса", - пишет издание.
На месте проводятся масштабные работы по оказанию помощи.
Движение поездов в обоих направлениях перекрыто. Восстановление движения ожидается около 15:00 по местному времени.
Дополнение
В июне 2024 года на этом же железнодорожном переходе мужчина погиб, попав под поезд.