На півночі Франції потяг збив армійський автомобіль: є загиблі та поранені
Київ • УНН
У Баєль-Сір-Бертуль регіональний потяг зіткнувся з військовим авто, що перевозив солдатів операції "Сентінель". Двоє військових загинули, один у важкому стані, а також постраждала пасажирка потяга.
У Франції регіональний потяг зіткнувся з армійським автомобілем, що перевозив військових з операції "Сентінель", двоє військових загинули, один у тяжкому стані, а також постраждала пасажирка потяга, повідомляє La Voix du Nord, пише УНН.
Деталі
Жахлива аварія сталася цього понеділка вранці в Баєль-Сір-Бертуль, поблизу Арраса, на півночі Франції. Регіональний потяг, у якому перебувало близько ста пасажирів, на залізничному переїзді збив армійський автомобіль, який перевозив солдатів з операції "Сентінель" (Sentinelle).
Потім транспортний засіб врізався у фасад будинку та контактну мережу. "Втрати великі: двоє військових загинули, третій, як повідомляється, перебуває у дуже тяжкому стані. У поїзді 20-річна жінка отримала легкі травми та була доставлена в лікарню Арраса", - пише видання.
На місці проводяться масштабні роботи з надання допомоги.
Рух поїздів у обох напрямках перекрито. Відновлення руху очікується близько 15:00 за місцевим часом.
Доповнення
У червні 2024 року на цьому самому залізничному переході чоловік загинув, потрапивши під потяг.