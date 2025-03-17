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На півночі Франції потяг збив армійський автомобіль: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 15075 перегляди

У Баєль-Сір-Бертуль регіональний потяг зіткнувся з військовим авто, що перевозив солдатів операції "Сентінель". Двоє військових загинули, один у важкому стані, а також постраждала пасажирка потяга.

На півночі Франції потяг збив армійський автомобіль: є загиблі та поранені

У Франції регіональний потяг зіткнувся з армійським автомобілем, що перевозив військових з операції "Сентінель", двоє військових загинули, один у тяжкому стані, а також постраждала пасажирка потяга, повідомляє La Voix du Nord, пише УНН.

Деталі

Жахлива аварія сталася цього понеділка вранці в Баєль-Сір-Бертуль, поблизу Арраса, на півночі Франції. Регіональний потяг, у якому перебувало близько ста пасажирів, на залізничному переїзді збив армійський автомобіль, який перевозив солдатів з операції "Сентінель" (Sentinelle).

Потім транспортний засіб врізався у фасад будинку та контактну мережу. "Втрати великі: двоє військових загинули, третій, як повідомляється, перебуває у дуже тяжкому стані. У поїзді 20-річна жінка отримала легкі травми та була доставлена ​​в лікарню Арраса", - пише видання.

На місці проводяться масштабні роботи з надання допомоги.

Рух поїздів у обох напрямках перекрито. Відновлення руху очікується близько 15:00 за місцевим часом.

Доповнення

У червні 2024 року на цьому самому залізничному переході чоловік загинув, потрапивши під потяг.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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