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На себя посмотри: Германия вступилась за Украину перед Россией

На себя посмотри: Германия вступилась за Украину перед Россией

Киев  •  УНН

 • 38534 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Россия в ООН обвинила Украину, заявив, что ее новый языковой закон нарушает Минские договоренности. В ответ на это Германия заявила, что Россия должна "посмотреть на себя", передает корреспондент УНН.

«Считаем необходимостью, чтоб Совет Безопасности уже сегодня в упреждающем порядке дал оценку этому документу, поскольку он, по нашему убеждению, прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации Минских договоренностей, которые Совбез одобрил о поддержал своей резолюцией 2202 от февраля 2015 года», - сказал Постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В ответ на его слова постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил, что как раз по вине РФ Минские соглашения и не выполняются.

"Россия ведет себя последовательно. Даже после того, как президент Зеленский выиграл выборы, в качестве первого "позитивного" шага со своей стороны Росия приняла закон о паспортизации. И, несмотря на всю циничность, в тот же день, после подписания президентом он был представлен здесь. Если проводить заседание сегодня - это будет последовательной политикой России: приветствовать в первый день вступления в должность нового Президента таким актом запугивания. Напоминаю коллегам - когда российский коллега сказал, что это - не Российско-Украинской конфликт, а внутриукраинский: 4 года назад, через 2 месяца после подписания Минских соглашений российские силы нарушили их, в самый первый день напали на населенный пункт Дебальцево, вели военные действия до тех пор, пока не захватили н.п. С самого первого дня сделки нарушались, и до сих пор российские силы не соблюдают режим прекращения огня и не выводят тяжелые вооружения... Вместо того, чтобы призвать выполнять Минские соглашения, думаю, России нужно на себя посмотреть и призвать своих союзников выполнять положения минских соглашений , соблюдать режим прекращения огня, вывести тяжелое вооружение и дать возможность наблюдателям ОБСЕ работать", - сказал он.

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Перед этим Совбез ООН не приняла повестку дня России по "языковому законе" Украины.

Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.

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