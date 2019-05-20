На себе подивися: Німеччина заступилася за Україну перед Росією

“Вважаємо необхідністю, щоб Рада Безпеки вже сьогодні в упереджувальному порядку дав оцінку цьому документу, оскільки він, на наше переконання, прямо порушує дух і букву комплексу заходів по реалізації Мінських домовленостей, які Радбез схвалив про підтримав своєю резолюцією 2202 від лютого 2015 року”, — сказав Постпред РФ при ООН Василь Небензя.

У відповідь на його слова постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген заявив, що як раз з вини РФ Мінські угоди і не виконуються.

“Росія поводиться послідовно. Навіть після того, як президент Зеленський виграв вибори, в якості першого „позитивного“ кроку зі свого боку Росия прийняла закон про паспортизацію. І, не дивлячись на всю цинічність, в той же день, після підписання президентом він був представлений тут. Якщо проводити засідання сьогодні — це буде послідовною політикою Росії: вітати в перший день вступу на посаду нового Президента таким актом залякування. Нагадую колегам — коли російський колега сказав, що це — не Російсько-Український конфлікт, а внутрішньоукраїнський: 4 роки тому, через 2 місяці після підписання Мінських угод російські сили порушили їх, в найперший день напали на населений пункт Дебальцеве, вели військові дії до тих пір, поки не захопили н.п. З самого першого дня угоди порушувалися, і до сих пір російські сили не дотримуються режиму припинення вогню і не виводять важкі озброєння ... Замість того, щоб закликати виконувати Мінські угоди, думаю, Росії потрібно на себе подивитися і закликати своїх союзників виконувати положення мінських угод, дотримуватися режиму припинення вогню, вивести важке озброєння і дати можливість спостерігачам ОБСЄ працювати”, — сказав він.

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Перед цим Радбез ООН не ухвалила порядок денний Росії про “мовний закон” України.

Як повідомляв УНН, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної“.

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Нагадаємо, Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.

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