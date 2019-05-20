Велика Британія в ООН звинуватила Росію в неповазі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Британія під час засідання Ради Безпеки ООН звинуватила Росію в неповазі до РБ через виступи постійного представника РФ. Про це заявив представник Великобританії при ООН Джонатан Аллен, передає кореспондент УНН.
“Роз’яснення по темі засідання не проводиться. Шановний представник Російської Федерації не дає роз’яснення по темі голосування, а виступає досить докладно по засіданню, яке не відбувається. Ми бачимо, що є прояв неповаги до Ради і до Вашого рішення, з цього прошу Вас забезпечити, щоб російський представник виконував правила Ради Безпеки і обмежив свої зауваження щодо роз’яснення мотиву голосування, яке не відбувається зараз”, — звернувся Аллен до голови РБ ООН, коментуючи виступ Російської сторони.
Зі свого боку постпред РФ при ООН Василь Небензя більше 10 хвилин виголошував промову про “мовну інквізицію” в Україні, маючи на увазі мовний закон України, який “є прямою атакою на Мінськ”.
Позицію Аллена підтримала польський дипломат.
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Перед цим Радбез ООН не ухвалила порядок денний Росії про “мовний закон” України.
Як повідомляв УНН, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної“.
Нагадаємо, Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.