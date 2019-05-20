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Великобритания в ООН обвинила Россию в неуважении

Великобритания в ООН обвинила Россию в неуважении

Киев  •  УНН

 • 18298 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Великобритания во время заседания Совета Безопасности ООН обвинила Россию в неуважении к СБ из-за выступления постоянного представителя РФ. Об этом заявил представитель Великобритании при ООН Джон Аллен, передает корреспондент УНН.

"Разъяснение по теме заседание не проводится. Уважаемый представитель Российской Федерации не дает разъяснения по теме голосования, а выступает достаточно подробно по заседанию, которое не происходит. Мы видим, что есть проявление неуважения к Совету и к Вашему решению, по этому прошу Вас, чтобы российский представитель выполнял правила Совета Безопасности и ограничил свои замечания касательно разъяснений мотива голосования, которое не происходит сейчас", - обратился Аллен к голове РБ ООН, комментируя выступление российской стороны.

Со своей стороны постпред РФ при ООН Василий Небензя более 10 минут произносил речь о "языковой инквизиции" в Украине, имея в виду языковой закон Украины, который "является прямой атакой на Минск".

Позицию Аллена поддержала польский дипломат.

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Перед этим Совбез ООН не принимял повестку дня России о "языковом законе" Украины.

Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.

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