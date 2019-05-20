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У Радбезі ООН все-таки можуть розглянути “мовне питання” України

У Радбезі ООН все-таки можуть розглянути “мовне питання” України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. У Раді Безпеки ООН можуть розглянути мовний закон України після його вступу в силу. Про це сьогодні під час засідання міркували постійні члени Ради Безпеки, передає кореспондент УНН.

“Ми не проти порядку денного, ми просто хотіли відкласти її розгляд, тому що сьогодні — день, коли президент Зеленський вступає на посаду. Але Росія наполягла, щоб провести його зараз”, — заявив постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген.

Він так само зарахував екстрене скликання Росією Радбезу щодо мовного питання до послідовної політиці РФ по залякуванню Зеленського.

Постпред РФ при ООН Василь Небензя в свою чергу зазначив, що Росія залишає за собою право повернутися до цього питання, коли “прийде відповідний час”.

“Ми приймаємо до відома висловлений деякими делегаціями тезу про те, що сьогоднішнє обговорення, на їхню думку, не на часі, однак нічого не перешкоджає тому, щоб обговорити це питання, коли прийде відповідний час. Ми залишаємо за собою право повернутися до цього питання, коли як вам здається прийде відповідний час для обговорення. Треба думати, а тим часом відповідний закон вступить в силу”, — сказав він.

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Перед цим Радбез ООН не ухвалила порядок денний Росії про “мовний закон” України.

Як повідомляв УНН, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної“.

Нагадаємо, Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.

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