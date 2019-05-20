В Совбезе ООН все-таки могут рассмотреть "языковой вопрос" Украины

“Мы не против повестки дня, мы просто хотели отложить рассмотрение, потому что сегодня — день, когда президент Зеленский вступает в должность. Но Россия настояла, чтобы провести его сейчас”, — заявил постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген.

Он так же засчитал экстренный созыв Россией Совбеза по языковому вопросу к последовательной политике РФ по запугиванию Зеленского.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что Россия оставляет за собой право вернуться к этому вопросу, когда “придет подходящее время”.

“Мы принимаем к сведению высказанное некоторыми делегациями тезис о том, что сегодняшнее обсуждение, по их мнению, не время, однако ничего не препятствует тому, чтобы обсудить этот вопрос, когда придет подходящее время. Мы оставляем за собой право вернуться к этому вопросу, когда как вам кажется придет подходящее время для обсуждения. Надо думать, а тем временем соответствующий закон вступит в силу”, — сказал он.

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Перед этим Совбез ООН не принимял повестку дня России о “языковом законе” Украины.

Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.

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