На Ровенщине планируют восстановить электричество до 18:00

В Ровенской области самая сложная ситуация по обесточиванию остается в Ровно и районе. Восстановление электроснабжения ожидается до 18:00, в первую очередь обеспечат светом объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщили в ОВА, передает УНН.

Самая сложная ситуация по обесточиванию остается в Ровно и Ровенском районе. По данным Ривнеоблэнерго, ориентировочное время восстановления сегодня до 18:00. В первую очередь обеспечивают электроснабжением объекты критической инфраструктуры (больницы, военные объекты, объекты водоснабжения и т.д.). - говорится в сообщении.

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СБУ начала уголовное производство по факту вражеского обстрела объекта инфраструктуры на Ровенщине. По данным следствия, около 9 утра 26 августа оккупанты ударили крылатой ракетой по объекту энергетической инфраструктуры Ровенской области.

В результате попадания повреждения также получил жилой дом рядом, жертв и пострадавших нет.

