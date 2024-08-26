На Рівненщині планують відновити електрику до 18:00

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Рівнеобленерго повідомляє про складну ситуацію зі знеструмленням у Рівному та районі. Відновлення електропостачання очікується до 18:00, першочергово забезпечуються об'єкти критичної інфраструктури.

У Рівненській області найскладніша ситуація щодо знеструмлень залишається у Рівному та районі. Відновлення електропостачання очікується до 18:00, першочергово забезпечать світлом об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили в ОВА, передає УНН

Найскладніша ситуація щодо знеструмлень залишається у Рівному та Рівненському районі. За даними Рівнеобленерго, орієнтовний час відновлення сьогодні до 18:00. Першочергово забезпечують електропостачанням об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, військові об’єкти, обʼєкти водопостачання тощо).

- йдеться у повідомленні. 

Доповнення

СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом ворожого обстрілу об’єкта інфраструктури на Рівненщині. За даними слідства, близько 9 ранку 26 серпня окупанти вдарили крилатою ракетою по об’єкту енергетичної інфраструктури Рівненщини.

Внаслідок влучання пошкоджень також зазнав житловий будинок поруч, жертв та постраждалих немає. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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