На Рівненщині планують відновити електрику до 18:00
Київ • УНН
Рівнеобленерго повідомляє про складну ситуацію зі знеструмленням у Рівному та районі. Відновлення електропостачання очікується до 18:00, першочергово забезпечуються об'єкти критичної інфраструктури.
У Рівненській області найскладніша ситуація щодо знеструмлень залишається у Рівному та районі. Відновлення електропостачання очікується до 18:00, першочергово забезпечать світлом об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили в ОВА, передає УНН.
Найскладніша ситуація щодо знеструмлень залишається у Рівному та Рівненському районі. За даними Рівнеобленерго, орієнтовний час відновлення сьогодні до 18:00. Першочергово забезпечують електропостачанням об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, військові об’єкти, обʼєкти водопостачання тощо).
Доповнення
СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом ворожого обстрілу об’єкта інфраструктури на Рівненщині. За даними слідства, близько 9 ранку 26 серпня окупанти вдарили крилатою ракетою по об’єкту енергетичної інфраструктури Рівненщини.
Внаслідок влучання пошкоджень також зазнав житловий будинок поруч, жертв та постраждалих немає.