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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Рівненщині, є пошкодження і знеструмлення - ОВА

Київ • УНН

 • 21965 перегляди

Рівненщина зазнала ракетного удару ворога по об'єкту енергетичної інфраструктури. Пошкоджено вікна житлового будинку, знеструмлено населені пункти. Також ППО збивала повітряні цілі.

Рівненщина зазнала ракетного удару ворога по об'єкту енергетичної інфраструктури. Пошкоджено вікна житлового будинку, знеструмлено населені пункти. Також ППО збивала повітряні цілі. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.

Сьогодні зранку Рівненщина зазнала удару ворога. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. У житловому будинку пошкодило вікна. Без людських жертв. Знеструмлені населені пункти у Рівненському районі. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару

- написав Коваль у Telegram.

Крім того, зі слів голови ОВА, сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі.

"Попередньо - теж без жертв", - зазначив Коваль.

Луцьк: рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки, показали фото26.08.24, 10:27 • 20580 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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