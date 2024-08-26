Луцьк: рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки, показали фото
Київ • УНН
Вранці в Луцьку через атаку російських військ було влучання в багатоквартирний будинок, пошкодивши будівлю та майно. Рятувальники оперативно загасили пожежу, ліквідували руйнування та евакуювали мешканців у безпечне місце.
Вранці в Луцьку через атаку російських військ було влучання в багатоквартирний будинок, пошкоджено будівлю та майно, рятувальники загасили пожежу, ліквідували руйнування та допомогли евакуювати мешканців у безпечне місце, повідомили у ДСНС України, показавши фото наслідків ворожого удару, пише УНН.
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"Луцьк: рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Близько 8:30 ранку, за даними ДСНС, "сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста". "Внаслідок цього було пошкоджено будівлю і майно громадян", - ідеться у повідомленні.
"Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце", - вказали у ДСНС.
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