Луцк: спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки, показали фото
Киев • УНН
Утром в Луцке из-за атаки российских войск было попадание в многоквартирный дом, повредив здание и имущество. Спасатели оперативно потушили пожар, ликвидировали разрушения и эвакуировали жителей в безопасное место.
Утром в Луцке из-за атаки российских войск было попадание в многоквартирный дом, повреждено здание и имущество, спасатели потушили пожар, ликвидировали разрушения и помогли эвакуировать жителей в безопасное место, сообщили в ГСЧС Украины, показав фото последствий вражеского удара, пишет УНН.
Детали
"Луцк: спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Около 8:30 утра, по данным ГСЧС, "произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города". "В результате этого было повреждено здание и имущество граждан", - говорится в сообщении.
"Спасатели оперативно ликвидировали последствия горения и разрушений конструкций в квартире. Кроме этого, оказана помощь жителям для эвакуации в безопасное место", - указали в ГСЧС.
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