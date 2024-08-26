Вблизи Луцка сбили «шахед», обломки упали в городе - ОВА
Киев • УНН
Над Украиной зафиксированы ракеты и шахеды. Вблизи Луцка сбит беспилотник, обломки упали на город, повредив многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется.
Вблизи Луцка сбили «шахед», обломки упали в городе, поврежден многоквартирный дом, сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, пишет УНН.
Детали
«Продолжается воздушная тревога. По информации Воздушных сил, над Украиной ракеты и шахеты. Вблизи Луцка сбит шахед. Обломки упали на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом. По состоянию на сейчас информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы», - отметил Погуляйко в Telegram.
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