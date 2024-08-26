Поблизу Луцька збили "шахед", уламки впали у місті - ОВА

Поблизу Луцька збили "шахед", уламки впали у місті, пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, пише УНН.

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"Триває повітряна тривога. За інформацією Повітряних сил, над Україною ракети та шахеди. Поблизу Луцька збито шахед. Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначив Погуляйко у Telegram.

У Луцьку через ворожу атаку пошкоджено багатоквартирний будинок - мер