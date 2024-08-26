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Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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У Луцьку через ворожу атаку пошкоджено багатоквартирний будинок - мер

Київ • УНН

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Внаслідок ворожої атаки в Луцьку постраждав багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється, ситуація на місці події перевіряється.

Внаслідок ворожої атаки в Луцьку постраждав багатоквартирний будинок, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив мер міста Ігор Поліщук у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються

- написав Поліщук.

Мер Луцька повідомив про роботу ППО26.08.24, 08:27 • 20686 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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