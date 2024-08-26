У Луцьку через ворожу атаку пошкоджено багатоквартирний будинок - мер
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки в Луцьку постраждав багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється, ситуація на місці події перевіряється.
Внаслідок ворожої атаки в Луцьку постраждав багатоквартирний будинок, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив мер міста Ігор Поліщук у Telegram, пише УНН.
Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються
Мер Луцька повідомив про роботу ППО26.08.24, 08:27 • 20686 переглядiв