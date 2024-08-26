В Луцке из-за вражеской атаки поврежден многоквартирный дом - мэр
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в Луцке пострадал многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется, ситуация на месте происшествия проверяется.
В результате вражеской атаки в Луцке пострадал многоквартирный дом, информация о пострадавших уточняется, сообщил мэр города Игорь Полищук в Telegram, пишет УНН.
В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали относительно пострадавших уточняются
Мер Луцька повідомив про роботу ППО26 августа 2024, 05:27 • 12592 просмотра