Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Ровенской области, есть повреждения и обесточивания - ОВА
Киев • УНН
Ровенская область подверглась ракетному удару врага по объекту энергетической инфраструктуры. Повреждены окна жилого дома, обесточены населенные пункты. Также ПВО сбивала воздушные цели.
Ровенская область подверглась ракетному удару врага по объекту энергетической инфраструктуры. Повреждены окна жилого дома, обесточены населенные пункты. Также ПВО сбивала воздушные цели. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет УНН.
Сегодня утром Ровенская область подверглась удару врага. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. В жилом доме повреждены окна. Без человеческих жертв. Обесточены населенные пункты в Ровенском районе. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара
Кроме того, по словам главы ОВА, силы ПВО сбили воздушные цели в Ривненском районе.
"Предварительно - тоже без жертв", - отметил Коваль.
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