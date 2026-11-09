На Ростовщине беспилотники ударили по мосту на трассе Р-280 — появились кадры атаки
Киев • УНН
В Ростовской области рф беспилотники поразили мост через Миус на важном логистическом маршруте. Также повреждена строительная техника.
В Ростовской области РФ поражён мост через реку Миус на трассе Р-280. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.
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В сети опубликовали кадры непосредственного удара беспилотников по переправе. Обнародованные видео демонстрируют прямое попадание по конструкциям автомобильной переправы.
Также по неизвестным причинам была повреждена строительная техника в районе моста
Удар по мосту через реку Миус в Ростовской области. Важный логистический маршрут армии РФ
Напомним
В ночь на воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря, 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа "Пародия".
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