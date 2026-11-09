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На Ростовщине беспилотники ударили по мосту на трассе Р-280 — появились кадры атаки

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В Ростовской области рф беспилотники поразили мост через Миус на важном логистическом маршруте. Также повреждена строительная техника.

На Ростовщине беспилотники ударили по мосту на трассе Р-280 — появились кадры атаки

В Ростовской области РФ поражён мост через реку Миус на трассе Р-280. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Подробности

В сети опубликовали кадры непосредственного удара беспилотников по переправе. Обнародованные видео демонстрируют прямое попадание по конструкциям автомобильной переправы.

Также по неизвестным причинам была повреждена строительная техника в районе моста

- говорится в одной из публикаций.

Удар по мосту через реку Миус в Ростовской области. Важный логистический маршрут армии РФ

- указал экс-руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Сил обороны Украины Андрей Коваленко

Напомним

В ночь на воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря, 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа "Пародия".

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Вадим Хлюдзинский

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