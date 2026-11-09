На ростовщині безпілотники вдарили по мосту на трасі Р-280 - з'явилися кадри атаки
Київ • УНН
У ростовській області рф безпілотники уразили міст через Міус на важливому логістичному маршруті. Також пошкоджено будівельну техніку.
У ростовській області рф уражено міст через річку Міус на трасі Р-280. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.
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У мережі опублікували кадри безпосереднього удару безпілотників по переправі. Оприлюднені відео демонструють пряме влучання по конструкціях автомобільної переправи.
Також із невідомих причин було пошкоджено будівельну техніку в районі моста
Удар по мосту через річку Міус на ростовщині. Важливий логістичний маршрут армії рф
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