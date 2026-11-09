На ростовщині безпілотники вдарили по мосту на трасі Р-280 - з'явилися кадри атаки

У ростовській області рф уражено міст через річку Міус на трасі Р-280. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

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У мережі опублікували кадри безпосереднього удару безпілотників по переправі. Оприлюднені відео демонструють пряме влучання по конструкціях автомобільної переправи.

Також із невідомих причин було пошкоджено будівельну техніку в районі моста - йдеться в одному з дописів.

Удар по мосту через річку Міус на ростовщині. Важливий логістичний маршрут армії рф вказав екс-керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Сил оборони України Андрій Коваленко

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У ніч на неділю, 8 листопада, росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря, 164 ударними БПЛА типу Shahed (112 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

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