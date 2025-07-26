На российском аэродроме "армавир" уничтожен истребитель СУ-27 - разведка
Киев • УНН
В ночь на 26 июля на российском аэродроме "армавир" в Краснодарском крае загорелся учебно-боевой истребитель СУ-27УБ. Местные жители сообщают об отсутствии связи вблизи аэродрома.
В ночь с 25 на 26 июля на российском аэродроме "армавир" Краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил рф СУ-27УБ, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
Детали
По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома – отсутствует.
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