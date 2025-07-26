В ночь с 25 на 26 июля на российском аэродроме "армавир" Краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил рф СУ-27УБ, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Детали

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома – отсутствует.

Аэродром "армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища. Сопротивление кремлевскому режиму внутри россии ― растет - говорится в сообщении.

В ГУР напомнили, что каждое преступление против украинского народа получит должное возмездие.

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