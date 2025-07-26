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На российском аэродроме "армавир" уничтожен истребитель СУ-27 - разведка

Киев • УНН

 • 300 просмотра

В ночь на 26 июля на российском аэродроме "армавир" в Краснодарском крае загорелся учебно-боевой истребитель СУ-27УБ. Местные жители сообщают об отсутствии связи вблизи аэродрома.

На российском аэродроме "армавир" уничтожен истребитель СУ-27 - разведка

В ночь с 25 на 26 июля на российском аэродроме "армавир" Краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил рф СУ-27УБ, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Детали

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома – отсутствует.

Аэродром "армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища. Сопротивление кремлевскому режиму внутри россии ― растет 

- говорится в сообщении.

В ГУР напомнили, что каждое преступление против украинского народа получит должное возмездие.

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/3409.06.25, 09:55 • 47736 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Сухой Су-27
Главное управление разведки Украины
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