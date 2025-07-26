На російському аеродромі "армавір" знищено винищувач СУ-27 - розвідка
Київ • УНН
У ніч на 26 липня на російському аеродромі "армавір" у Краснодарському краї загорівся навчально-бойовий винищувач СУ-27УБ. Місцеві жителі повідомляють про відсутність зв'язку поблизу аеродрому.
У ніч за 25 на 26 липня на російському аеродромі "армавір" краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил рф СУ-27УБ, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
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За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому – відсутній.
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