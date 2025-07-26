На російському аеродромі "армавір" знищено винищувач СУ-27 - розвідка

У ніч за 25 на 26 липня на російському аеродромі "армавір" краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил рф СУ-27УБ, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

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За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому – відсутній.

Аеродром "армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища. Спротив кремлівському режиму всередині росії ― зростає - йдеться у повідомленні.

У ГУР нагадали, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34