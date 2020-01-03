На Рождество в столице пройдет Шествие звездарей

“7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях продлится Шествие звездарей, участники которой уже традиционно выйдут с ярко украшенными рождественскими звездами”, — говорится в сообщении.

Указано, что празднование продолжится на Софийской площади праздничным концертом: в 15:00 будет выступать украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль “Калина”, в 16:40 Киевский академический театр украинского фольклора “Берегиня”, в 17:40 Веселые Вуйки, в 18:40 Folky Funky, в 19:40 СКАЙ, а в 21:00 DJ.

Сообщается, что на Контрактовой площади также будут продолжаться праздничные народные гуляния.

Напомним, 7 января, в Киеве из-за празднования Рождества изменят движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Также возможно ограничение или закрытие на вход некоторых станций метро.