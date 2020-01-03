На Різдво у столиці пройде Хода звіздарів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Софійській та Контрактовій площі 7 січня пройде Хода звіздарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво. На Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів, учасники якої уже традиційно вийдуть із яскраво оздобленими різдвяними зірками”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що святкування продовжиться на Софійській площі святковим концертом: о 15:00 виступатиме український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль “Калина”, о 16:40 Київський академічний театр Українського фольклору “Берегиня”, о 17:40 Веселі Вуйки, о 18:40 Folky Funky, о 19:40 СКАЙ, а о 21:00 DJ.
Повідомляється, що на Контрактовій площі також триватимуть святкові народні гуляння.
Нагадаємо, 7 січня, у Києві через святкування Різдва змінять рух деяких маршрутів громадського транспорту. Також можливе обмеження чи закриття на вхід деяких станцій метро.