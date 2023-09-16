На Ровенщине сгорела старинная деревянная церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Ровенской области полностью сгорела деревянная церковь, которая была историческим памятником архитектуры. Причины возгорания сейчас с’выясняют правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Сообщение о том, что горит церковь, которая была построена в 1877 году, спасатели получили этой ночью.
“Оперативно прибыв на место пожара пожарные обнаружили полностью охваченное огнем деревянное здание церкви. На ликвидацию сразу были поданы огнетушащие вещества. В 4:44 пожар локализован, а в 06:55 ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено здание, которое было историческим памятником’архитектуры местного значения 1877 г.”, — отметили в ГСЧС.
Уточнили, что обошлось без жертв и пострадавших.
Сейчас правоохранители с’выясняют причины возгорания.
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