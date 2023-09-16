На Рівненщині згоріла старовинна дерев’яна церква
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Рівненській області вщент згоріла дерев’яна церква, яка була історичною пам’яткою архітектури. Причини загоряння нині з’ясовують правоохоронці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Повідомлення про те, що горить церква, що була збудована у 1877 році, рятувальники отримали цієї ночі.
“Оперативно прибувши на місце пожежі вогнеборці виявили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. О 4:44 пожежу локалізовано, а о 06:55 ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю, яка була історичною пам’яткою архітектури місцевого значення 1877 р.”, — зазначили в ДСНС.
Уточнили, що обійшлося без жертв та постраждалих.
Нині правоохоронці з’ясовують причини загоряння.
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