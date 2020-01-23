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В Ровенской области главу сельсовета задержали за незаконную перевозку 30 килограмм янтаря

Киев • УНН

 • 15288 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Ровенской области в автомобиле главы одного из сельских советов правоохранители обнаружили 30 килограмм незаконно добытого янтаря. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Ровенской области главу сельсовета задержали за незаконную перевозку 30 килограмм янтаря

"22 января, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники управления стратегических расследований в Ровенской области совместно с патрульными полицейскими подразделения ТОР под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области разоблачили 36-летнего главу одного из сельских советов Дубровицкого района в незаконной перевозке янтаря", - говорится в сообщении.

Автомобиль Renault Trafic полицейские остановили вблизи села Великий Житин в Ровенском районе. По результатам поверхностной проверки в салоне микроавтобуса было обнаружено три мешка янтаря-сырца общим весом почти 30 килограммов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Ровенского районного отделения.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря), изъятый янтарь будет направлен на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщения жителю Дубровицкого района о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Ориентировочная стоимость изъятого камни составляет 30 тысяч долларов США.

Напомним, сотрудники Киевской таможни изъяли 50 килограммов янтаря, которые авиапочтой пытались отправить в КНР.

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