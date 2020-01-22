З України до Китаю авіапоштою намагались відправити 50 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Працівники Київської митниці вилучили 50 кілограмів бурштину, які авіапоштою намагались відправити до КНР. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.
"Чотири мішки з "сонячним камінням" пані відправляла у двох міжнародних поштових відправленнях до Китаю, але далі митного контролю воно не пройшло. Зупинили в Києві. Замість заявленого в митних деклараціях товару працівники Київської митниці Держмитслужби виявили чотири мішки з 50 кг частково обробленого бурштину середнього розміру темно-жовтого та світло-жовтого кольорів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що експерти оцінюють вартість вилученого каміння в понад 208 тисяч гривень.
Зазначається, що було складено протокол про порушення митних правил. Подальше рішення – за судом.
Нагадаємо, на Буковині затримали чоловіка, який намагався вивезти до ЄС 55 кілограмів бурштину.