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Из Украины в Китай авиапочтой пытались отправить 50 кг янтаря

Киев • УНН

 • 13686 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Работники Киевской таможни изъяли 50 килограммов янтаря, которые авиапочтой пытались отправить в КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

Из Украины в Китай авиапочтой пытались отправить 50 кг янтаря

"Четыре мешка с "солнечным камнем" госпожа отправляла в двух международных почтовых отправлениях в Китай, но дальше таможенного контроля они не прошли. Остановили в Киеве. Вместо заявленного в таможенных декларациях товара работники Киевской таможни Гостаможслужбы обнаружили четыре мешка с 50 кг частично обработанного янтаря среднего размера темно-желтого и светло-желтого цветов", - говорится в сообщении.

Указано, что эксперты оценивают стоимость изъятого камни в более 208 тысяч гривен.

Отмечается, что был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Дальнейшее решение - за судом.

Напомним, на Буковине задержали мужчину, который пытался вывезти в ЕС 55 килограммов янтаря.

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