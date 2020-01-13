На Буковині затримали чоловіка, який намагався вивезти до ЄС 55 кілограм бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Буковині прикордонники виявили 55 кілограмів бурштину, яке чоловік намагався незаконно переправити до ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“Сьогодні, 13 січня, по обіді, у пункті пропуску „Порубне“, що на українсько-румунському кордоні правоохоронці виявили прихований бурштин”, — сказано у повідомленні.
За даними прикордонників, незаконно переміщуване сонячне каміння знайшли під час поглибленого огляду автомобіля Mercedes, української реєстрації. Транспортним засобом, що прямував на виїзд з України, керував 31-річний буковинець. Схованку із камінням чоловік облаштував між пасажирським салоном і багажним відділенням мікроавтобуса.
Каміння бурштину було дбайливо розфасоване у п’ять опломбованих мішечків, вага яких сягала від семи до тринадцяти кілограмів.
Бурштин вилучено встановленим порядком, сума оцінки уточняється.
Нагадаємо, у Рівненській області чоловік на мопеді без номерних знаків незаконно перевозив понад 40 кілограмів бурштину.